"Ser catalão é ser democrata" - Puigdemont à conversa com Daniel Cohn-Bendit

Presidente deposto da Catalunha, principal arquiteto da declaração unilateral de independência e agora exilado político, perseguido pela justiça espanhola, Carles Puigdemont esteve à conversa, em exclusivo para o programa "Uncut", da Euronews, com o eurodeputado franco-alemão Daniel Cohn Bendit.

Daniel Cohn Bendit: Para ti, o que significa ser catalão?

Carles Puigdemont: Para mim, ser catalão é ser democrata.

Mas qualquer pessoa pode ou não ser democrata...

Sim, mas quando reivindicamos o direito à autodeterminação, fazemo-lo com a intenção de criar um país verdadeiramente democrático.

Mas podem continuar a ser democratas, integrados em Espanha.

Não é verdade, porque em Espanha não há uma verdadeira separação de poderes. A democracia é fundada sobre a separação de poderes.

Um novo referendo?

No encontro com o novo presidente catalão, Quim torra, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, prometeu um referendo sobre mais autonomia. Que pensa Puigdemont?