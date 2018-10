Vários mortos e feridos em acidente de comboio em Marrocos

Tamanho do texto

Após o descarrilamento, o Rei Mohammed VI deu instruções para que os feridos fossem retirados para o hospital militar Mohammed V, em Rabat, para receberem tratamento.

O comboio de passageiros que ligava Rabat a Kenitra descarrilou perto de Sidi Bouknadel, aproximadamente 20 quilómetros a norte da capital marroquina, Rabat, informaram fontes da proteção civil.

Os ministros do Interior e do Equipamento e Transporte estiveram no local.

Uma investigação foi aberta para determinar o que esteve na origem do acidente.