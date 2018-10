Arqueólogos revelam nova data para a erupção do Monte Vesúvio

Tamanho do texto

Vinte e quatro de outubro do ano 79 antes de Cristo, esta a conclusão a que os arqueólogos chegaram relativamente à erupção do monte Vesúvio que destruiu a cidade romana de Pompeia.

"Esta deixa assim de ser no dia 24 de agosto mas sim a 24 de outubro"

Antes pensava-se que a erupção teria ocorrido a 24 de agosto.

"Trata-se de uma data precisa, o décimo-sexto dia antes do calendário de Novembro, o que significa 17 de outubro, que pode ser uma semana antes da erupção; esta deixa assim de ser no dia 24 de agosto mas sim a 24 de outubro. Tudo devido a esta inscrição que não era suposto durar e feita numa divisão que estava em obras. A casa estava habitada e só aquele quarto e o jardim estavam a ser renovados", adiantou Massimo Osanna, diretor-geral do Parque Arqueológico de Pompeia.

A inscrição a carvão foi descoberta numa casa encontrada no decurso de novas escavações.

A inscrição faz parte de um conjunto de novas descobertas efetuadas numa área de Pompeia designada como Regio V.

Já no século XIX haviam sido levantadas dúvidas quanto à data da erupção. Vestígios de vindimas e outros frutos típicos do outono haviam sido descobertos durante escavações.