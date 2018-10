Brexit: o tempo não volta atrás (Análise)

No dia em que Theresa May chega a Bruxelas para participar no encontro do Conselho Europeu dedicado ao Brexit, é preciso ter em conta que o tempo passa e Bruxelas e Londres não se põem de acordo quanto a uma saída ordeira do Reino Unido enquanto membro da União Europeia. Para Darren McCaffrey, editor de política da Euronews, o acordo é quase impossível, mas não totalmente.

"A primeira-ministra britânica chega hoje a Bruxelas e vai tentar manter um tom otimista, dizer que foram feitos progressos nestas negociações.