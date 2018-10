Caso jornalista assassinado: "Queremos uma investigação transparente"

O caso da morte do jornalista saudita em Istambul levou a administração Trump a agir. Mike Pompeo, Secretário de Estado norte-americano, encontrou-se com Príncipe herdeiro da Arábia Saudita, a segunda mais alta entidade do país, que lhe garantiu que a Arábia Saudita nada tem a ver com o assassinato de Jamal Khashoggi, e que estão totalemente disponíveis para assumir uma investigação "transparente".