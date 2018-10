Pior fome no mundo em cem anos ameaça Iémen

Tamanho do texto

O Iémen está prestes a enfrentar a maior fome dos últimos 100 anos em todo o mundo. O alerta chega das Nações Unidas que já tinha apontado a situação no país como a maior crise humanitária da atualidade. Por causa da guerra, a ajuda no terreno está tornar-se praticamente inexistente.

Herve Verhoosel, do Programa Alimentar Mundial, alerta: "Se esta situação persistir, poderemos ter um aumento de três milhões e meio de pessoas em risco. No total, são cerca de 12 milhões que necessitam urgentemente de assistência alimentar regular para evitar que passem para uma situação de fome."

A organização Save the Children indica que o número de crianças que sofre com a fome no país pode chegar aos 5 milhões se os combates continuarem a prejudicar a assistência humanitária.

Há três anos que o Iémen é palco de uma guerra civil entre os rebeldes Huthis, ajudados pelo Irão, e o governo reconhecido internacionalmente, apoiado por uma aliança liderada pela Arábia Saudita.

O principal foco do conflito tem sido a zona do porto de Hodeida, controlada pelos rebeldes, que é a principal porta de entrada de ajuda humanitária no país.

Em setembro foram atingidos armazéns do Programa Alimentar Mundial com alimentos para mais de 19 mil pessoas.