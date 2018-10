Cimeira Europa-Ásia reforça mensagem de multilateralismo

Tamanho do texto

"Estamos focados em aumentar a nossa parceria com a Ásia"

A representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, reforçou a importância da parceria com a Ásia.

"Estamos focados em aumentar a nossa parceria com a Ásia, seja em termos de ligações, ou na segurança. Vamos ter a oportunidade de discutir em profundidade a situação na península coreana incluindo com o presidente da Coreia do Sul, assim como o comércio" disse Federica Mogherini à sua chegada ao encontro.

Para além de personalidades políticas, a cimeira conta com a presença de figuras de destaque do mundo dos negócios. O objetivo é encontrar áreas de cooperação.

"Somos um conglomerado entre a Ásia e a Europa e penso que se trabalharmos em conjunto, ajudando uns aos outros, através de comércio livre e justo de forma a enriquecer as nossas economias", Wan Azizah, vice primeira-ministra da Malásia.

Entre os temas que vão estar em debate, os líderes europeus e asiáticos vão discutir os desafios da segurança e a luta contra o terrorismo, a não proliferação, a segurança informática e a imigração ilegal.