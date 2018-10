Comissão Europeia quer diálogo 'calmo e construtivo' com Itália

Tamanho do texto

O comissário europeu para a economia, Pierre Moscovici, afirma que os problemas levantados pelo aumento do défice no orçamento italiano vão levar tempo a resolver e que Bruxelas quer estabelecer um diálogo calmo e construtivo.

As declarações de Moscovici têm lugar depois da Comissão Europeia ter enviado uma carta ao executivo italiano na qual questiona o aumento do défice previsto no orçamento para o próximo ano.

"Em primeiro lugar gostaria de sublinhar que a Itália recebe o mesmo tratamento que os outros estados-membros e nesta questão não existem objetivos políticos, jogos de poder ou discriminações. Durante todos estes anos fiz tudo ao meu alcance para permitir que a Itália beneficie do pacto Europeu de Estabilidade o que significa 30 mil milhões de euros", afirmou em Roma o comissário europeu.

O ministro italiano da economia abriu as portas ao diálogo.

"Tomámos nota de todas estas diferentes avaliações e acreditamos poder oferecer uma explicação mais detalhada e o raciocínio por detrás desta decisão de forma a explicar à Comissão Europeia as reformas estruturais", disse Giovanni Tria.

A proposta orçamental italiana para 2019 prevê um défice de 2,4% do Produto Interno Bruto, um valor significativamente superior aos 0,8% prometidos pelo governo anterior de centro-esquerda.