Papa recebe convite para visitar Coreia do Norte

Segundo um comunicado da presidência sul-coreana, Moon, que é católico, também apelou ao Papa para que deseje Paz, reconciliação e prosperidade para a península coreana. Uma mensagem semelhante à transmitida na véspera na Basílica de São Pedro, durante uma missa conduzida pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

A eventual visita do líder da Igreja Católica à Coreia do Norte constituiria um novo passo no processo de abertura do regime de Kim Jong-Un, depois do encontro histórico com Donald Trump em Singapura, em Junho, e das três cimeiras intercoreanas realizadas este ano, com um compromisso assumido de trabalhar para a desnuclearização da península coreana.

Segundo as contas do Vaticano, haveria cerca de 55.000 católicos na Coreia do Norte antes da guerra de 1950-53. Desde então, o regime proibiu os sacerdotes de se instalarem de forma permanente no país e as agências religiosas estimam que o número de fieis tenha caído para menos de quatro mil.