Popularidade no Instagram dá desconto em restaurante

Este novo conceito foi concebido pelos donos de um restaurante de Milão.

Para os empresários, o objetivo é utilizar a rede social para promover o negócio, como confirma o fundador do restaurante "This is not a Sushi Bar" Matteo Pittarello: "A ideia de ter alguém que paga o jantar enquanto nos dava visibilidade parecia uma boa ideia, uma promoção boca-a-boca que poderia tornar a nossa marca forte e viral”.

O conceito é simples: se o cliente tiver entre mil e 1500 seguidores no Instagram, tem direito a um prato grátis. As ofertas vão aumentando consoante o número de seguidores podendo ser oferecidos até oito pratos caso tiver entre 50 mil a 100 mil seguidores.