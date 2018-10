Veículos solares enfrentam deserto de Atacama

Onze equipas de quatro países, Chile, Bélgica, Bolívia e Colômbia, lançam-se este sábado na Corrida Solar Atacama, que levará curiosos veículos movidos pela energia do Sol a percorrerem 2600 quilómetros, desde Santiago do Chile até Arica, a norte, passando por aquele que é considerado um dos desertos mais áridos do planeta. Uma prova particularmente dura, que oscilará entre o nível do mar e os 3400 metros de altitude.

Carrera Solar Atacama

Quatro equipas competem na categoria puramente solar e as restantes sete na categoria "híbrida", com recurso tanto a energia solar como humana.