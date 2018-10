VW lança programa para a troca de veículos a gasóleo

O programa de incentivos está a ser oferecido em toda a Alemanha e inclui descontos que podem ir de €1,500 a €8,000 consoante o modelo. O programa é válido para veículos classificados entre Euro-1 a Euro-4 em termos de emissões.

O objetivo do programa é promover a troca de veículos para modelos mais amigos do ambiente de forma a diminuir os níveis de poluição ambiental no país, em particular nos centros urbanos.