"A bola está agora no campo da Itália", diz Moscovici

As declarações tiveram lugar após a Comissão Europeia ter enviado uma carta ao executivo italiano manifestando preocupação para com o défice previsto no orçamento para 2019. No entanto, Moscovici adiantou que os parceiros europeus querem ver a Itália permanecer no centro da Europa e que os italianos consideram o euro como "muito importante".

As declarações de Moscovici tiveram lugar após dois dias de conversações em Roma.

"As nossas questões prendem-se com o orçamento na generalidade, o financiamento de novas medidas e o impacto para a economia italiana e para os contribuintes nos próximos anos. Sabemos que a situação é delicada, ninguém quer criar mais ansiedade. Temos que evitar ao máximo as tensões. A bola está agora no campo das autoridades italianas" disse Pierre Moscovici, comissário europeu para a economia e finanças.

Enquanto isso, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, deslocou-se a Bruxelas esta sexta-feira para um encontro na Comissão Europeia.

"Sobre o orçamento já disse que não há necessidade de o mudar. Já iniciámos conversações com a Comissão. Essa carta que alguém qualificou como uma rejeição definitva, na realidade marca o início de um processo ao qual vamos responder na segunda-feira, depois podemos todos discutir isso", o alto representante italiano.

Roma tem agora até ao meio-dia de segunda-feira para clarificar as questões levantadas pela comissão europeia.

De acordo com o executivo europeu, o orçamento italiano vai contra as regras implementadas em 2013 na sequência da crise na zona euro.