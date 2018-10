Alegado autor do assassinato de jornalista búlgara admite culpa

Tamanho do texto

Severin Krasimirov é acusado da violação e assassinato da jornalista tendo permanecido em prisão preventiva.

Segundo a comunicação social búlgara, Krasimirov teria falado a jornalistas à entrada no tribunal distrital de Ruse, no norte do país, local onde ocorreu o crime.

Durante a troca de palavras, o acusado teria admitido a culpa pelo crime embora alegando que não se recorda de todos os detalhes.

Segundo a polícia, Viktoria Marinova teria sido espancada, violada e estrangulada.

O caso levantou condenação a nível internacional devido a possíveis motivações políticas.

Os investigadores afirmam que todas as pistas permanecem em aberto no entanto, tudo aponta para que se tenha tratado de um crime de natureza sexual.