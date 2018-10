China regista o menor crescimento em nove anos

O produto interno bruto (PIB) da segunda maior economia do mundo cresceu apenas 6,5% no período de julho a setembro, anunciou, sexta-feira, a Agência Nacional de Estatísticas da China.

"A economia chinesa está cada vez mais integrada no mundo. O nosso valor económico total é o segundo mundial. As variáveis do ambiente externo da economia mundial estão a aumentar e ainda há muitas incertezas em torno dos atritos económicos e comerciais sino-americanos. A economia está enfrentando alguma pressão descendente. Este tipo de pressão externa adicionará alguma incerteza à estabilidade da economia," informou o porta-voz Agência Nacional de Estatísticas da China, Mao Shengyong.

As atividades sofrem com a intensificação da guerra comercial entre Pequim e Washington. Desde o verão que a administração Trump aplica impostos alfandegários punitivos sobre produtos chineses que representam 250 mil milhões de dólares de importações por ano, incluindo carros, maquinaria e eletrodomésticos. Mas as exportações continuam a ser um motor económico do país.