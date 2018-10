Dezenas de mortos depois de comboio abalroar festival na Índia

"Isto era o festival de Dussehra e a linha ferroviária fica perto e a multidão era enorme. (...) __Então, de repente, alguma coisa aconteceu e o comboio passou naquele momento.".

Reuters

As autoridades admitiram que o barulho do comboio que se aproximava não foi ouvido pelos festivaleiros porque coincidiu com o fogo de artifício do evento.

Uma testemunha contou a uma televisão indiana que alguns sobreviventes do festival estavam a ajudar a recolher os corpos das vítimas e, outros, estavam a protestar o incidente.