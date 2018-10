Grayson Perry expõe a solo em Paris

"Quando ganhei o Prémio Turner em 2003, a primeira coisa que o jornalista me perguntou foi se eu era um artista sério ou uma personagem adorável. E foi interessante ver que eles faziam uma distinção entre essas duas coisas porque eu não acho que seja o primeiro artista do mundo a ser engraçado ou a vestir-se desta maneira, mas eles viram isso como algo exclusivo. E eu pensei: 'Isso é interessante. Posso brincar com isto' e sempre que alguém me lança um pequeno insulto inconsciente como esse, eu sempre jogo com isso. Penso sempre, 'OK, vamos fazê-los lidar com isso. Eu sou os dois e vocês têm de lidar com isso ", contou o artista britânico.

Algumas das obras expõem a divisão entre o Reino Unido urbano e rural no que ao Brexit diz respeito. A exposição decorre até 3 de fevereiro do próximo ano.