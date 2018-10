Haddad acusa Bolsonaro de criar "organização criminosa"

Fernando Haddad, candidato do PT (Partido dos Trabalhadores) à presidência do Brasil, acusou, o rival de extrema-direita, Jair Bolsonaro, candidato do PSL (Partido Social Liberal), de criar uma "organização criminosa" com "dinheiro sujo" para orquestrar um bombardeamento de mensagens e informações falsas através da rede social WhatsApp.