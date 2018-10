Corrida ao jackpot de 1 600 milhões

A febre do jogo já tinha chegado a semana passada aos Estados Unidos e promete atingir níveis nunca antes vistos depois de ninguém ter conquistado o jackpot de 999 milhões de dólares. Quer isto dizer que se se concretizarem as previsões, o prémio do próximo sorteio do Mega Millions, terça-feira, atingirá os 1 600 milhões de dólares, mais de 1 300 milhões de euros e provavelmente um novo recorde mundial.

O anterior recorde pertence à Powerball, também nos EUA, que atribuiu um prémio de 1 586 milhões de dólares em janeiro de 2016.