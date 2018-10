Jane Fonda distinguida com o prémio Lumière2018

Com 80 anos bem vividos, a filha de Henry Fonda e de Frances Ford Seymour foi apenas a segunda mulher, depois de Catherine Deneuve em 2016, a ser distinguida com o aclamado prémio do Festival Lumière, um certame da sétima arte que recebe o nome dos irmãos inscritos na história como os inventores do cinema.

Em francês, Jane Fonda assumiu-se "muito emocionada" e agradeceu a homenagem recebida em Lyon, cidade "onde tudo começou para o cinema", salientou. A atriz retribuiu a distinção com a interpretação de duas canções no idioma nativo de Auguste e Louis Lumière.

O Festival Lumière começou no sábado, 13 de outubro, e ao longo de pouco mais de uma semana apresentou uma mostra de clássicos da sétima arte, a grande maioria deles com Jane Fonda no elenco como, por exemplo, "A Jaula do amor"( 1964), "Barbarela" (1968) ou "O Regresso dos Heróis" (1978), este último a valer-lhe o segundo Óscar de melhor atriz da carreira.

A Euronews assistiu à cerimónia e falou com alguns dos convidados.

Para o ator francês Lambert Wilson, conhecido pela trilogia Matrix, o festival Lumière "faz parte da educação do público e permite mostrar de que é feito o cinema". A espanhola Rossy de Palma resumiu o evento a um momento de "felicidade."

Para a enviada especial da Euronews a esta noite de homenagem do Festival Lumière, "com 80 anos, Jane Fonda esteve em Lyon sobretudo para fazer uma retrospetiva da carreira, do ativismo político, mas também enquanto referência do exercício físico".

"Apesar de tudo, percebeu-se também que a carreira de Jane Fonda está ainda longe do fim", concluiu a jornalista Belle Donati.