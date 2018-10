Violência mancha eleições no Afeganistão

As eleições no Afeganistão foram já ensombradas por vários atentados. Uma explosão na capital, Cabul, fez pelo menos três mortos e este foi apenas um de pelo menos 15 ataques, que as autoridades classificam como "inimigos", na maioria explosões de engenhos artesanais ou tiros de roquetes, provavelmente com assinatura dos talibãs. Na província de Kandahar, no sul do país, onde o chefe da polícia foi assassinado e milícias talibãs têm ameaçado a população caso participem numas eleições que dizem estar a ser impostas por forças externas ao país.

Nestas legislativas, vai ser possível votar todo o fim de semana. A comissão eleitoral prolongou o período de eleições até domingo, devido aos atentados, mas também a vários problemas técnicos em algumas assembleias de voto este sábado. Quase nove milhões de eleitores registados são chamados a eleger um novo parlamento.