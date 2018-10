Arábia Saudita admite que morte de Khashoggi "foi um erro"

O ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu, numa entrevista ao canal de televisão norte-americano FOXNEWS, que a morte de Jamal Khashoggi "foi um erro".

"Quem fez isso fê-lo fora da própria autoridade", disse Adel al-Jubeir. "Obviamente que houve um tremendo erro cometido, e o que agravou o erro foi a tentativa de o encobrir.", admitiu o representante do governo saudita."Isso é inaceitável em qualquer governo. Essas coisas infelizmente acontecem. Temos sido muito claros que não deixaremos isto por resolver.", concluiu Adel al-Jubeir.

Entretanto, a televisão turca revelou mais imagens do jornalista, no momento em que entrou dentro do edifício do consulado saudita em Istambul, a 2 de Outubro.