Candidato presidencial distribui charros aos apoiantes

Na Geórgia, o candidato presidencial da oposição Zurab Japaridze queria ser uma pedrada no charco, mas parece não ter conseguido mais que deixar alguns apoiantes "pedrados" e problemas com a justiça. O candidato, líder do partido Girchi, distribuiu três charros durante uma manifestação pela legalização da canábis no país.

Japaridze acabou detido, mas foi rapidamente solto: "Chamo-lhe desobediência civil. Cometi um crime, segundo o governo e a polícia. Pessoalmente, não acho que tenha cometido um crime, apenas dei três charros a algumas pessoas e penso que estou no meu direito", disse o candidato.

A ação da polícia foi criticada pelos participantes na manifestação: "Estamos numa manifestação pela marijuana e está aqui tanta polícia à nossa volta. Estão a perturbar-nos, deviam era ir prender os verdadeiros criminosos em vez de estarem aqui a vigiar-nos", diz Salomé Barker, uma jovem presente no evento.

Por enquanto, a campanha não parece estar a ter muito sucesso. Japaridze tem apenas 2% das intenções de voto para as eleições presidenciais do dia 28.