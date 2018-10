Manifestações em várias cidades contra Bolsonaro

No Brasil e a poucos dias da segunda volta das Presidenciais, agendada para o próximo domingo, milhares de brasileiros manifestaram-se contra Jair Bolsonaro em diferentes cidades, entre elas São Paulo mas também no Rio de Janeiro. Querem ver o candidato presidencial frente a frente com Fernando Haddad em debates e dizem que se Bolsonaro ganhar as eleições o país voltará para trás:

"Acho que o perigo maior é, realmente, o de legitimar todo um discurso que tende ao fascismo e que vai permitir fazer com que as pessoas se tornem ainda mais violentas do que já estão. Acho que esse é um perigo que realmente ronda nesse momento, ele ainda nem ganhou, e deve se fortalecer após a eleição", explica uma jovem."Uma outra configuração do Estado, perda dos direitos, recuos imensos nos direitos das minorias, que temos tido, e caos económico. Porque o que essa pessoas traz é uma incógnita económica, a pessoa que está compondo o programa de governo dele é um banqueiro e nós imaginamos o que é que vem aí em termos de distribuição de renda no país, que é um dos mais desiguais do mundo", adianta outra brasileira.

"Todo o mundo que defende a Educação o Direito, tem que estar. Estamos aqui para isso.

Jornalista: O que é que o preocupa mais?

"Acho que a violência contra as mulheres, gays, negros... Foram os grandes avanços no Brasil e eles querem voltar atrás, e a gente não vai aceitar", diz um brasileiro.

Um protesto que se estendeu à Argentina onde se relembrou a vereadora Marielle Franco assassinada há alguns meses.

Na ordem do dia continua a guerra sobre as "notícias falsas" depois de Haddad acusar Bolsonaro de "patrocinar com dinheiro sujo uma campanha de difamação", Jair Bolsonaro, numa transmissão nas redes sociais, afirmou que "a mentira é a cara do PT" enquanto vai lembrando os eleitores do esfaqueamento de que foi alvo.