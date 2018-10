Muitos eleitores afegãos ainda vão poder votar este domingo

A chamada às urnas para eleger um novo parlamento foi alvo de mais de uma centena de incidentes envolvendo engenhos explosivos.

Pelo menos 36 pessoas morreram e cerca de 120 ficaram feridas. Entre os sobreviventes num hospital, encontrámos Balad Mohammad, vítima de um ataque suicida.

"Ouvi uma explosão, cai no chão e vi sangue por todo o lado. Havia muitos feridos, é tudo o que melembro", referiu Balada Mohammad.

Cerca de 8,8 milhões de eleitores foram chamados às urnas, embora existam denúncias que boa parte destes registos eleitorais sejam falsos.

Ainda assim, cerca de três milhões de pessoas conseguiram exercer o dieito de escolha dos 250 deputados da câmara baixa do novo parlamento afegão.

Perante a participação acima do esperado, a Missão de Observação das Nações Unidas no Afeganistão emitiu um comunicado a encorajar quem não conseguiu votar a tentar faze-lo este domingo.

Devido a um atentado que vitimou o chefe da polícia local na quinta-feira, na província de Kandahar, no sul do país, as mesas de voto apenas se vão abrir no próximo fim de semana.