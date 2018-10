Polónia avalia força do governo em voto regional

A Polónia é chamada às urnas este domingo para um sufrágio local visto como barómetro à força do partido no governo, o Lei e Justiça (PiS), de Mateusz Morawiecki.

As previsões apontam para uma provável subida do PiS em comparação aos resultados de há quatro anos e com isso o primeiro-ministro poderá sair reforçado para o braço-de-ferro que mantém com a União Europeia devido às reformas institucionais nacionalistas que tem em curso.

O PiS chegou ao poder há três anos e embora domine a política nacional ainda não conseguiu melhor que uma pequena minoria de autarquias e apenas detém a maioria numa assembleia municipal de um total de 16.

Para eleger, por exemplo, os presidentes de câmara é necessário os candidatos conseguirem ultrapassar a fasquia dos 50% dos votos. Nos municípios onde seja necessário, uma segunda volta está prevista para quatro de novembro.

Este domingo, as urnas na Polónia fecham às 21:00 hora locais (menos uma hora em Lisboa).