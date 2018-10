Itália defende proposta orçamental

"O estado de espírito em que estava quando me desloquei a Roma é o mesmo que vou manter até ao final deste processo, uma posição de diálogo construtivo. A comissão não deseja uma crise entre Burxelas e Roma. A Comissão Europeia acredita que o lugar de Roma é no centro da Europa e no centro da zona euro, não fora. Há que respeitar isto e espero que os italianos respeitem a Europa", disse Moscovici numa entrevista a uma rádio francesa.

Respondendo a uma carta recebida da comissão europeia na semana passada , o ministro italiano da economia, Giovanni Tria, afirmou esta segunda-feira que o orçamento italiano não constitui um risco para a estabilidade financeira de Itália ou de outros países da União Europeia. Tria prometeu ainda não aumentar mais o défice nos próximos anos.

De acordo com as regras europeias, a Comissão Europeia tem até dia 29 de outubro para decidir se aceita ou rejeita o orçamento italiano.

Na carta enviada às autoridades europeias, Tria reconhece que o aumento do défice para 2,4% do PIB viola as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento mas justificou a decisão dizendo que o governo tinha que responder aos níveis de crescimento anémico que desde há anos se registam no país.