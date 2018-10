Milhares na rua por Bolsonaro

A capacidade de resposta da campanha do candidato do Partido Social Liberal fez-se sentir em 15 estados brasileiros.

Os eleitores dizem votar num partido que é o Brasil. Nas urnas, serão votos em Jair Bolsonaro.

Para muitos, é sobretudo um protesto contra o Partido dos Trabalhadores.

Em São Paulo, o movimento "Vem Pra Rua" convocou os eleitores a sair de casa. E também a Avenida Paulista se encheu de protestos contra Lula, o PT e a corrupção no país.

Um mês e meio depois de ter sido esfaqueado, Bolsonaro alega a convalescença para continuar a não participar em debates.

Decisão que não está a ter consequências junto dos eleitores. De acordo com as mais recentes sondagens, se as eleições decorressem agora, Bolsonaro ganharia com 59% dos votos. 18 pontos percentuais acima de Haddad.