Mineiros bloqueados em exploração de carvão em Shandong

Corrida contra o relógio na província de Shandong, no leste da China, para tentar resgatar 18 mineiros que se encontram bloqueados desde sábado no interior de uma exploração de carvão.

Mais de 300 homens trabalhavam no interior quando se deu uma fratura na rocha, destruindo uma secção de um túnel de evacuação de água na mina. A maior parte dos mineiros puderam ser recuperados rapidamente do interior, mas perto de duas dezenas tinham ficado bloqueados e foram também encontrados dois corpos sem vida.

Na madrugada desta segunda-feira, as equipas de resgate conseguiram retirar outro homem do interior, mas as autoridades anunciaram a morte de um mineiro resgatado no domingo e que estava hospitalizado, elevando o balanço oficial para três mortos.

As minas chinesas, em particular as de carvão, estão entre as mais perigosas do mundo, embora nos últimos anos tenha descido significativamente o número de acidentes mortais. Ainda assim, e m 2017, contabilizaram-se 375 mortes em 219 acidentes.