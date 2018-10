Tamanho do texto

Abatido depois de ter esfaqueado um soldado israelita em Hebron no sul da Cisjordânia. O ataque do palestiniano aconteceu esta segunda-feira de manhã perto do Túmulo dos Patriarcas, ou como é conhecido pelos muçulmanos, a Mesquita de Ibrahim. A resposta dos militares israelitas foi imediata. O palestiniano morreu, o soldado israelita ficou ferido ligeiramente.