Theresa May: "95% do Brexit está concluído"

O desafio das negociações continua a ser a situação das fronteiras entre as "irlandas".

"Resumindo tudo: 95% do acordo de retirada e dos protocolos associados estão resolvidos." , disse Theresa May, perante todos.

Theresa May, sem meias palavras, admitiu, perante a Câmara dos Comuns, que 95% do Brexit já está concluído.

"Há um ponto de atrito real e considerável, que é : Como é que vamos garantir que, na improbabilidade de não chegarmos a acordo durante o período de implementação, não voltaremos a ter uma fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda", admitiu a primeira-ministra.

O 95% anunciados por May são inesperados até porque as negociações Brexit têm ficado em segredo. Além disso, na semana passada, a primeira-ministra do país admitiu a possibilidade de alargar o período de transição até 2020 pós divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia, o qual tem data para março de 2019.