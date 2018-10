Trump corta ajudas face a caravana de migrantes

Tamanho do texto

O presidente norte-americano criticou também a atuação da polícia e do Exército do México, que classificou de "incapazes" de deter os migrantes, afirmando no Twitter que alertou os guardas fronteiriços e militares norte-americanos para o que classificou de uma "Emergência Nacional".

Depois de uma segunda noite no México, milhares de migrantes, na maioria provenientes das Honduras, encetaram esta segunda-feira o caminho em direção aos Estados Unidos, a cerca de 3000 quilómetros de distância. Uma viagem que poderá demorar um mês, segundo a ONG Povos Sem Fronteiras.

A UNICEF alertou para a "vulnerabilidade" e pediu o respeito em particular dos direitos do grande número de crianças que compõem a caravana.