"A águia da vossa bandeira comeu todas as azeitonas e deixou as flechas?"

John Bolton, conselheiro para a Segurança Nacional dos EUA, está em Moscovo, na Rússia. No último dia de dois, Bolton foi recebido por Vladimir Putin.

"A vossa águia comeu todas as azeitonas e deixou apenas flechas?"

Em cima da mesa esteve o assunto da semana: a retirada dos EUA do acordo nuclear.

Perante a relação difícil Rússia -Trump, o presidente russo animou a sessão, ao perguntar a John Bolton se a águia da bandeira norte-americana tinha "comido as azeitonas" da oliveira que simboliza política pacífica.

"Se bem me lembro, há uma águia no brasão dos EUA." disse Putin. "Numa das patas, a águia segura 13 flechas, na outra, segura um ramo de oliveira, como um símbolo de política pacífica - 13 azeitonas.", "A vossa águia comeu todas as azeitonas e deixou apenas flechas?", perguntou o presidente russo.

Na conferência de imprensa, logo depois da reunião com Vladimir Putin, John Bolton explicou a decisão dos EUA. O conselheiro afirmou que problema é "haver mísseis russos que violam o acordo nuclear na Europa", e que a ameaça não é "a retirada dos EUA do tratado", admitiu Bolton.

Os EUA recusam o que dizem ser uma violação do acordo e Rússia não tem problema em medir forças com Washington.

Mais tarde, na conferência de imprensa, Bolton avançou um novo encontro de Vladimir Putin com Donalt Trump, já para o próximo mês, em Paris.