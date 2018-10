Tamanho do texto

Várias pessoas, entre elas adeptos do CSKA de Moscovo, ficaram feridas, esta terça-feira, depois de uma escada rolante de uma estação de metro em Roma ter avariado. Algumas das pessoas estarão em estado grave. O que levou ao acidente está ainda por apurar, A presidente da câmara de Roma deslocou-se ao local para "entender o que aconteceu". O incidente ocorreu antes do jogo entre a equipa moscovita e o AS Roma para a Liga dos Campeões.