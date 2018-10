Erdogan promete revelações sobre caso Khashoggi

Erdogan prometeu e o mundo espera para ouvi-lo revelar o que aconteceu a Jamal Khashoggi. Depois de semanas de especulação sobre a morte do jornalista no consulado saudita na Turquia, o presidente turco prepara-se para contar perante o parlamento mais pormenores sobre o incidente.

"O nosso presidente tem sido extremamente claro desde o início. Nada ficará em segredo. Tudo será investigado até ao fim e esclarfecido. Está fora de questão não o fazermos", declarou Ibrahim Kalin, porta-voz do presidente da Turquia.

A Turquia tem alegado que Khashoggi foi assassinado e desmembrado dentro do consulado, numa operação que, pela rapidez, foi provavelmente premeditada. Teoria reforçada pela informação de haver um duplo com as roupas do jornalista nas ruas de Istambul para mostrar que estaria vivo,

As autoridades sauditas mantêm a versão de que Khashoggi morreu numa luta dentro das instalações.