Malas de Khashoggi terão sido encontradas no carro do cônsul saudita

Os pormenores da investigação à morte do jornalista Jamal Khashoggi são revelados, pouco a pouco.

Esta terça-feira, a CNN turca avançou que foram descobertas duas malas que pertenciam a Khashoggi. As malas terão sido encontradas no carro do cônsul da Arábia Saudita em Istambul.

Para Erdogan, não há duvidas: este assassinato foi "premeditado meticulosamente".

O caso já levou à detenção de 18 pessoas, suspeitas de estar envolvidas no assassinato do jornalista.