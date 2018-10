Parlamento Europeu aprova apoio a desempregados portugueses

Tamanho do texto

O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira uma verba de quatro milhões e 700 mil euros para os jovens desempregados e do setor têxtil em Portugal.

O relatório do eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes foi aceite, em Estrasburgo, por uma larga maioria.

O dinheiro vai servir para melhorar os níveis de qualificações e o desenvolvimento de competências de 730 trabalhadores despedidos por duas empresas do setor do vestuário... e de outros 730 jovens, com menos de 30 anos, que não trabalham, estudam ou frequentam qualquer formação.

Portugal tinha apresentado a candidatura ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, em Abril deste ano, na sequência de despedimentos na indústria do vestuário na região de Lisboa e do Norte e Centro do país.