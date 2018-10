Sabrosa quer fazer vinho oficial da viagem circum-navegação

Comemorações a que a Adega de Sabrosa se quer associar, produzindo o vinho oficial da viagem do navegador português.

Celeste Marques lembra que "o vinho foi um dos alimentos mais importantes da viagem, o vinho e biscoitos. Cada marinheiro tinha direito a quase dois litros de vinho por dia e por isso o nosso vinho também tinha de estar nas comemorações".

Sabrosa, no distrito de Vila Real, reivindica ser a terra natal do navegador português que ao serviço do Rei de Espanha, chegou ao extremo sul da América e atravessou o estreito que liga o oceano Atlântico ao Pacífico. Um estreito que foi batizado com o seu nome.

Fernão de Magalhães comandou a primeira viagem à volta do mundo, que durou quase três anos, mas morreu nas Filipinas, em 1521.

A epopeia acabou por ser concluída pelo navegador espanhol Juan Sebastián Elcano.