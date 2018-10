Sergey Lavrov reunido com Conselheiro para Segurança Nacional dos EUA

Tamanho do texto

O ministro dos negócios estrangeiros da Rússsia, Sergey Lavrov, esteve reunido, esta segunda-feira, com John Bolton, conselheiro para Segurança Nacional dos EUA.

O tema: o anúncio de Donald trump feito esta segunda-feira sobre a retirada do país do acordo nuclear, por causa dos comportamentos da Rússia. O presidente norte-americano acusa o governo de Putin de não cumprir as normas estabelecidas.