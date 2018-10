Trump ameaça desenvolver armamento nuclear

"A Rússia não aderiu ao acordo. Isto devia ter sido feito há anos. Até as pessoas caírem em si, nós temos mais dinheiro que toda a gente, de longe. Vamos fortalecer-nos até caírem em si. Quando isso acontecer, vamos todos ser inteligentes e vamos todos parar. É uma ameaça a todos, à China, à Rússia. É uma ameaça a quem quiserem e isso inclui a China, inclui a Rússia e quem quiser jogar este jogo", afirmou o presidente norte-americano aos jornalistas.

John Bolton está em Moscovo para falar com o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia. Sergei Lavrov espera que o conselheiro de Trump para a segurança nacional o esclareça sobre as intenções dos Estados Unidos. Um clima de negociações que se adivinha tenso, depois de Bolton ter aconselhado o presidente norte-americano a sair do acordo nuclear. Nesta guerra fria, o Kremlin já prometeu medir forças com Washington.