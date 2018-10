Ucrânia coloca Igreja Ortodoxa à beira do cisma

Tamanho do texto

Enquanto o partiarca de Moscovo, Ciril, líder da Igreja Ortodoxa russa, exige um pedido de desculpas ao patriarca ecuménico de Constantinopla sobre a decisão quanto à Igreja da Ucrânia, Bartolomeu responde: "Os nossos irmãos eslavos não toleram a decisão do Patriarcado Ecuménico, nem as leis da ortodoxia..." quer gostem, quer não, mais cedo ou mais tarde, os irmãos russos vão seguir a solução do patriarcado ecuménico porque não têm escolha."

As autoridades eclesiásticas russas não aceitam a decisão de Constantinopla de acordar o estatuto de Igreja Autocéfala - independente - à Igreja Ortodoxa da Ucrânia e falam de um golpe considerável na ortodoxia mundial.