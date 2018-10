Crise migratória na América do Sul é "chocante", diz Angelina Jolie

Tamanho do texto

A enviada especial das Nações Unidas paras os Refugiados, Angelina Jolie, afirma que o êxodo de centenas de milhar de pessoas da Venezuela criou uma crise na América do Sul que era, nas suas palavras, "previsível e evitável".

"Após ter falado com muitas pessoas, tornou-se claro, muito claro, que isto não é um movimento feito por escolha própria. Os venezuelanos que conheci não foram para norte em direção aos Estados Unidos mas foram para o Perú, Muitos foram também para a Colômbia e Equador, países muito generosos nesta altura crucial", disse Jolie no termo de uma visita de três dias ao Perú durante a qual testemunhou em pessoa as condições em que vivem os refugiados venezuelanos em Lima.

Segundo as Nações Unidas cerca de dois milhões de pessoas abandonaram a Venezuela desde 2015. Cerca de 400 mil venezuelanos encontram-se agora no Perú.

O governo venezuelano rejeita a existência de uma crise migratória alegando que o país se encontra sob ataque.