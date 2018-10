Dezenas de feridos em incidente no metro de Roma

Tamanho do texto

Mais de duas dezenas de feridos é o balanço de um incidente ocorrido numa escada rolante no metro de Roma.

O incidente teve lugar na terça-feira à noite na estação Repubblica, no centro de Roma, onde na altura se encontravam dezenas de adeptos russos que se dirigiam para o Estádio ´Olímpico para assisitirem a uma partida da Liga dos Campeões.

Um dos adeptos russos ficou gravemente ferido e foi transportado de emergência para o hospital.

As autoridades italianas estão a investigar as causas do incidente.

"Ainda não se sabe o que provocou o colapso das escadas rolantes. Alguns testemunhos de pessoas que assistiram ao incidente sugerem que em primeiro lugar, as escadas encontravam-se apinhadas e, em segundo lugar, alguns adeptos do CSKA Moscovo começaram a saltar e cantar. Esta informação contudo ainda não foi confirmada", disse Claudio Lavanga, repórter da euronews em Roma.