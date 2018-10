Giuseppe Conte de visita a Moscovo

Conte referiu a importância da consolidaçâo dos laços, afirmando: "O reforço das nossas relações comerciais e industriais é quase um dever, tendo em conta a natural complementaridade das economias italiana e russa".

Aproximação sim, mas as sanções continuam a ser um grande obstáculo, como lembrou Vladimir Putin: "Esperamos manter uma dinâmica positiva para que, no futuro, consigamos alcançar os números de anos passados - gostaria de lembrar que em 2013 o volume de negócios entre os nossos países era duas vezes superior ao de hoje".

Com ou sem sanções Moscovo e Roma querem guardar a proximidade. Giuseppe Conte convidou Vladimir Putin a visitar a Itália.

O encontro aconteceu horas depois do acidente no metro de Roma com os adeptos do CSKA de Moscovo. A Rússia agradeceu o socorro aos cidadãos russos.