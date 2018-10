Haddad reduz desvantagem nas intenções de voto

O estudo dá 43% ao candidato do PT.

O candidato conservador Jair Bolsonaro mantém a liderança com 57% das intenções de voto. Falando num comício no Rio de Janeiro na terça-feira à noite, Haddad afirma-se confiante na vitória.

"Sinto os ventos da mudança" disse Fernando Haddad perante a multidão de apoiantes.

Apesar do ganho modesto do seu adversário na segunda volta das eleições de domingo, Jair Bolsonaro continua a liderar as intenções de voto com 57%.

O candidato de extrema-direita afastou a oportunidade de um debate público com Fernando Haddad rejeitando os críticos que dizem que a sua eleição representa uma ameaça para a democracia no país.