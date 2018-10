ONU: Proibição do véu islâmico integral em França viola direitos humanos

A proibição do véu islâmico nos espaços públicos volta a levantar polémica, em França. Segundo a lei adotada pelo Parlamento francês, em 2010, a multa pode chegar até aos 150 euros. Para as Nações Unidas, trata-se de uma violação do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, do qual França é signatária.