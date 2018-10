“Podem mandar 12 cartas até ao Natal” que o Orçamento não muda"

Tamanho do texto

Nem que Bruxelas mande 12 cartas, a Itália não vai mudar o orçamento do estado para o próximo ano.

A ideia foi expressada esta quarta-feira pelo ministro do interior e líder da extrema-direita, Matteo Salvini, numa entrevista à rádio RTL.

Se a relação do governo de Giuseppe Conte com a União Europeia já era difícil, agora piorou com a decisão inédita de Bruxelas de rejeitar a proposta de orçamento italiana.

Foi a primeira vez que a Comissão Europeia rejeitou o orçamento de um estado membro.

O governo de Conte tem agora até 13 de novembro para enviar a Bruxelas uma nova proposta de orçamento. E uma semana depois, a 21 de novembro, a Comissão Europeia dará o parecer final sobre o documento.

Se a Itália não alterar a proposta de orçamento, a Comissão pode abrir um procedimento por défice excessivo contra o país, aplicar multas e colocar Roma novamente na mira dos mercados internacionais.

Sanções financeiras que podem chegar até duas décimas do Produto Interno Bruto do país, o que no caso italiano equivale a cerca de 5 mil milhões de euros.

Em maio, a Itália tinha-se comprometido a reduzir o défice estrutural das contas públicas em seis décimas, mas no orçamento do novo governo, não só não reduz, como ainda aumenta oito décimas.

Um desvio que a Comissão Europeia considera significativo, ainda para mais num país que tem uma dívida pública de cerca de 130% do Produto Interno Bruto.