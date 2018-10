Clínica de próteses reconstrói a vida de sobreviventes de Mosul

E mais de 20 anos, mais de 5000 pessoas receberam próteses no Centro de reabilitação de emergência de Sulaymaniyah. Em 1998, a ONG italiana abriu as instalações no Curdistão iraquiano, próximo à fronteira com o Irão, uma área altamente sensível- o legado da guerra Irão-Iraque dos anos 1980 e a Guerra do Golfo de 1991. Hoje, chegam pacientes de todo o Iraque, Irão e Síria. Mas chegam, cada vez mais, refugiados de Mosul.

"Os casos mais comuns são amputados abaixo do joelho", diz Mustafa Hawar, Coordenador do Programa de Emergência no Iraque. "Temos poucos deles com amputações nos membros superiores e muito poucos deles são amputados. As lesões mais graves são causadas por minas e explosões.".

Apenas alguns meses depois do fim do conflito em Mosul, havia mais de 4.800 amputados na lista de espera para receber próteses de membros. Até agora foram tratados quase 200.

No entanto, estima-se que existam pelo menos 1000 casos não registados.

Os pacientes recuperam a sua autossuficiência, mas não necessariamente a capacidade de se sustentarem. Por essa razão, o centro organiza duas sessões de formação profissional por ano.