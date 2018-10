Excursão na Jordânia acaba em tragédia

As cheias numa estância do mar morto, na Jordânia, mataram pelo menos 18 pessoas, na grande maioria jovens com menos de 14 anos, que estavam numa excursão escolar. Segundo fontes hospitalares, 34 pessoas foram socorridas numa operação que envolveu centenas de militares e vários helicópteros. As forças de socorro continuam a procurar corpos junto às falésias, onde vários cadáveres foram encontrados, e teme-se que o balanço mortal possa aumentar. O rei Abdullah cancelou uma viagem ao Bahrein para acompanhar as operações.