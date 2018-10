FBI anuncia interceção de mais dois pacotes suspeitos

"Ninguém deveria comparar adversários políticos a vilões históricos, o que é feito com frequência... e a toda a hora. Dentro do nosso esforço nacional para colmatar as nossas divisões e unir as pessoas, os média também têm a responsabilidade de definir um tom civilizado e parar com a constante hostilidade e com os constantes ataques negativos e muitas vezes falsos", disse Trump.

O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, disse que a polícia está a investigar um pacote suspeito que foi enviado para o seu escritório na cidade. "Somos nova-iorquinos. Há pessoas que nos tentam assustar e atrapalhar. É algo que faz parte de sermos de Nova Iorque, somos um ícone internacional e também um alvo internacional. O terrorismo só funciona se deixarmos que ganham. E não os podemos deixar vencer."

Este foi o último de uma série de pacotes enviados a figuras de proa como o antigo diretor da CIA, John Brennan, e a altos perfis políticos, como os endereçados a Hillary Clinton ou a Barack Obama. Também foi encontrado um destes pacotes na redação da CNN, em Nova Iorque.